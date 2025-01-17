美候任財長揚言下周就促使中國恢復對美採購

貝森特稱特朗普將關稅當談判籌碼 美參院視頻 中評社華盛頓1月16日電（記者 余東暉）美國候任財政部長貝森特16日揚言，擔任美國財長後，從下周開始就要促使恢復執行美中貿易協議的中方採購保證，並執行過去四年的“追趕進度條款”。他還解讀特朗普意欲發動“關稅戰”的三方面用意：糾正貿易行為；作為聯邦收入收割機；作為談判籌碼。



美國國會參議院金融委員會16日舉行財長提名聽證會。華爾街投資大亨貝森特（Scott Bessent）作為特朗普第二任政府財長提名人，接受國會議員就美國財稅政策和對外金融關係的質詢。特朗普政府將如何處理對華財經關係，是議員們關心的話題。



貝森特在開場白中表示，美國財政部在保護國家安全方面發揮著關鍵作用。美國必須保護那些易受戰略競爭者攻擊的供應鏈，必須謹慎地部署制裁，作為全政府方法的一部分，以應對國家安全的需求。至關重要的是，必須確保美元仍然是世界的儲備貨幣。



貝森特並不諱言特朗普的保護主義傾向。他宣稱，在重建經濟和為下一代美國競爭力打下基礎時，我們必須利用所有可用的工具來重新調整國際經濟體系，以更好地為美國勞動者服務。美國允許國際貿易體系不公平的扭曲太長時間了。特朗普是現代第一位認識到有必要改變美國貿易政策的總統。



坎特維爾、維爾奇、揚等參議員都對特朗普意欲廣泛發動關稅戰表達關切，尤其擔心貿易對手的報復打擊美國消費者和選區農民。