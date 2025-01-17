春節臨近，年宵花“受寵”

1月12日，北京花鄉花卉創意園內一角。新華網記者 閆雨昕 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，春節臨近，年宵花市場迎來一年中最繁忙的時刻。將象徵美好寓意的花卉帶回室內，裝點家居，不僅是新年里不可或缺的“儀式感”，還能讓人從花卉每日的細微變化中獲得情緒價值。



在社交平台上，年宵花相關話題也早早占據了熱搜。網友在“城市年宵花圖鑒”的話題下搜尋距離自己最近的老式花鳥魚蟲市場，也在“年宵花家居布置指南”的話題中分享鮮花與家居環境的搭配秘訣。家中節日氛圍逐漸拉滿。



線下花市、即時零售平台、直播電商……各類渠道中不斷湧現的“爆款”花卉產品，為觀察春節消費市場提供了獨特視角。



今年春節，什麼花成“新寵”？



在位於北京花鄉附近的一家大型花卉市場內，一家店鋪用蝴蝶蘭“鋪滿”四層貨架，多重色彩交織形成一道“花牆”。店主東子正忙著把花盆搬出來擺放，據他介紹，蝴蝶蘭價格根據花型大小而異，從40元到上千元不等，滿足不同顧客的需求。



“很多老顧客找我們提前下單年宵花，除了蝴蝶蘭、大花蕙蘭、北美冬青這類‘老幾樣’之外，像帝王花這樣相對稀有的品種也有。”東子一邊回著熟客微信一邊與記者交談。



相對小眾的花卉植物也吸引不少年輕消費者駐足詢問價格，例如蔓綠絨、秋海棠、海芋、花燭等葉片獨特、色彩斑斕的觀葉類熱帶植物。