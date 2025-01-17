一名旅秘僑胞不幸遇害　警方已掌握關鍵線索

中評社北京1月17日電／據中國僑網報導，當地時間12日，秘魯伊基托斯市一名經營中餐館的僑胞沈先生不幸遇害。該案件引起當地社會關注，民眾要求當局伸張正義並採取安全措施。



據秘魯國家警察局初步調查，該案件一共涉及3名犯罪嫌疑人，其中2人為餐館的現員工，目前無法聯繫到他們。另1人是餐館的前員工，曾經威脅恐嚇餐館進行搶劫，結果作案不成被開除，目前已被逮捕。



當地警方透露，犯罪嫌疑人在餐館打烊後試圖偷走位於3樓的保險箱，該保險箱內存放著餐館老板沈先生的畢生積蓄。案發後，犯罪嫌疑人涉嫌操縱餐廳的視頻監控系統，删除錄像。然而，警方在遇害者的手機中發現存儲了監控視頻的副本，這也成為識別犯罪嫌疑人的關鍵。



據悉，遇害的僑胞沈先生祖籍廣東番禺，30前從中國來到秘魯伊基托斯，通過幾十年的不懈努力，成為當地美食界的標杆人物。他的善良、敬業和為人處世的態度贏得了當地社區的尊重。當地商戶瑪麗娜·岡薩雷斯說：“他是我多年的客戶，經常從我這裡買蔬菜。他的去世讓我感到驚訝，就像失去了一位家人一樣。”



據秘魯古岡州會館主席鄧振棠介紹，為悼念僑胞沈先生，伊基托斯中華會館特別設立靈堂，供社會各界人士吊唁。靈堂開放3天期間，大量民眾前來致敬，充分體現了沈先生在當地社區中留下的深刻印象與良好口碑。