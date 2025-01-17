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1月16日國內成品油價格按機制調整
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2025-01-17 13:38:58
中評社北京1月17日電／據中國網報導，據國家發展改革委網站消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2025年1月16日24時起，國內汽、柴油價格（標準品，下同）每噸分別上漲340元和325元。
國家發展改革委指出，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。
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