1月16日國內成品油價格按機制調整

中評社北京1月17日電／據中國網報導，據國家發展改革委網站消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2025年1月16日24時起，國內汽、柴油價格（標準品，下同）每噸分別上漲340元和325元。



國家發展改革委指出，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。