中國公民在韓賭場輸掉巨額財產　中使館提醒

中評社北京1月17日電／據中國僑網報導，中國駐韓國大使館微信公眾號消息，近年來，部分中國公民來韓後前往當地賭場賭博，輸掉巨額財產，損失慘重、教訓深刻！中國駐韓國大使館鄭重提醒在韓中國公民和來韓中國遊客，牢固樹立法律意識，遠離賭博。



知法守法，認清跨境賭博違法性。中國法律嚴禁賭博，刑法修正案已將跨境賭博正式入刑，嚴厲打擊參與、組織、資助跨境賭博違法犯罪活動。即使境外賭場合法開設，中國公民跨境賭博也涉嫌觸犯中國法律，可能被依法追究責任。對違法行為，使領館可能無法提供領事保護。



潔身自好，認清跨境賭博危害性。染賭造成結局悲慘的案例眾多，應引以為戒。“十賭十騙”、“十賭十輸”，染賭之人輕則賭債纏身、家財盡散，重則妻離子散、家破人亡。跨境賭博還可能帶來詐騙洗錢、綁架拘禁、拐賣偷渡等風險。



中國公安部已開通打擊治理跨境賭博綜合舉報平台，如您掌握中國公民在境外開設或經營賭場、組織招攬中國公民赴境外賭博或參與跨境網絡賭博相關線索，歡迎通過以下方式舉報：



1、登錄公安部“打擊治理跨境賭博綜合舉報平台”舉報（網址鏈接：http：／／dbjb.mps.gov.cn）。



2、發送電子郵件至舉報郵箱110＠interpol.gov.cn。