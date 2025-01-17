環球債市劇震　人民幣債成避風港

外圍債市波動，中國債市則呈現逆勢上升，成為資金避風港。圖為日出時分的深圳。（大公報） 中評社香港1月17日電／特朗普2.0時代快到來，關稅貿易大戰一觸即發，加劇通脹及債務風險，美、歐、英、日等主權債被大舉拋售，其中英國長債息升至1998年以來最高，債市恐慌程度20多年未見。不過，經濟企穩向好、堅持擴大開放及通脹保持溫和的中國，人民幣債券市場則成為資金避風港，持續受到市場追捧。



大公報報導，踏入2025年以來，環球市場波動性加大，主要是即將上台的特朗普揚言要霸占格陵蘭、巴拿馬運河及加拿大，暴露其擴張野心，地緣政局緊張升級，特朗普動輒揮動關稅大棒，全球政經局勢更混亂，美股美債市難有運行。



美歐日債遭拋售 憂通脹加劇



當前市場避險情緒高，按理有利債券市場，吸引資金流入，但實際情況剛相反，全球主權債正被大舉拋售，相信是市場憂慮特朗普的關稅政策，加劇全球通脹及債市風險，美國自吃苦果之餘，經濟脆弱的歐洲、英國、日本等國也將受重創。美、法、日10年期國債息升至十多年來高位，債價跌勢加劇。反映環球主權債表現的債券指數過去一年急跌3%，五年累跌16%，可見在利率持續高企下，全球債務風險急升，資金大舉從債市出逃。



環球債市最壞情況可能還在後頭。首先，美國財政部上周拍賣1100多億美元債券的結果令人失望，其中390億美元的10年期國債中標息率4.68厘，為2007年來最高，看來美債沽壓力未止。其次，歐洲通脹升溫，加劇歐債沽壓。歐元區12月核心通脹初值為2.8%，高於之前2.7%，制約歐洲央行減息，拖累歐債表現。



英爆債券風暴 債息26年最高



第三，英國經濟受困於通脹及財赤，英鎊資產遭遇20多年來最大沽壓，其中英國30年期國債息一度升上5.46厘，為1998年以來最高，導致融資成本大增。英國這場債券風暴，恐致資產價格大瀉，繼而引發金融危機，隨時火燒連環船，衝擊美歐市場。



美歐英日債市風高浪急，中國債市則受惠適度寬鬆貨幣政策、經濟企穩向好、堅持擴大開放及通脹保持溫和等因素，呈現逆勢上升。標普中國政府債券指數過去一年回報為8%，五年累積回報27%，表現一枝獨秀，成為資金避風港。東亞銀行預期今年中國可實現4.8%至5%經濟增長，消費及投資成為主要增長動力。因此人民幣資產吸引力有增無減，成為全球投資寵兒。



今年環球政經變數多，人民幣債券將繼續成為資金避險理想之選。