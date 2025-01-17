倫敦華埠商會：助力中華文化在英倫“綻放”

倫敦華埠商會舞龍隊在2025新年巡游中表演。（圖源：海外網） 中評社北京1月17日電／據海外網報導，新年伊始，英國首都倫敦下起了雨。儘管天公不作美，人們迎接新年的熱情不減，第39屆倫敦新年巡游如期進行，這也是英國當地新年慶典的重要組成部分。在來自世界各地的花車表演中，倫敦華埠商會方隊作為唯一的華人方隊，舞龍舞獅、花車表演風采十足。



成立於1978年的倫敦華埠商會，是英國歷史較悠久、規模較大的華人社團之一。參與春節巡游、主辦春節慶典、籌資建立唐人街新牌樓、建設“華助中心”……40多年來，商會為推動華埠商區發展、建設和諧僑社、助力中英經貿文化交流發揮了重要作用。



展現僑胞群體團結與風采



“咚咚鏘”“咚咚鏘”……隨著鼓點聲越擊越響，一年一度的倫敦新年巡游開始了。今年是倫敦舉行新年巡游的第39個年頭，巡游隊伍途經當地多個地標。現場參與者有著不同的文化背景，從摩托車隊、軍樂隊、高校演奏隊，到雜技團、民族歌舞隊等，表演者展現不同的風格和民俗特色，烘托出熱鬧的新年氛圍。



倫敦華埠商會方隊多年參加巡游活動，充滿中國春節特色的喜慶裝扮為巡游隊伍增色不少。舞龍舞獅是中國傳統節慶中最具代表性的節目之一，在英國也深受歡迎。今年的巡游中，商會方隊的舞龍舞獅表演由10餘條大型龍、靈巧的小龍以及10頭氣勢恢宏的獅子組成。在幾十面巨大旗幟襯托下，隊員們動作矯健。來自倫敦大學學院的學生傑西卡連連鼓掌。她說：“舞龍舞獅表演非常吸引人，這樣近距離感受獨特的中華文化是一次難得經歷。”



參與舞龍的成員盧永逸表示：“舞龍舞獅隊裡既有華僑華人，又有當地民眾。為了準備這次巡游，舞龍舞獅隊進行了幾個月的訓練，大家在訓練中感受到中國傳統文化的魅力，也加深了彼此友誼。今天能以這樣的方式加入巡游，非常難忘。”



除了舞龍舞獅隊伍，商會還安排了雙層巡游車、大熊貓造型表演等。當地華僑華人登上巡游車，用中文、英文高喊“新年快樂”，與觀眾互動。可愛的大熊貓與熱情的觀眾握手，有時還會在觀眾的相機前擺出憨態可掬的各種造型，十分惹人喜愛。



巡游結束後，由倫敦華埠商會主辦的“世界龍獅節英國站”比賽舉行。來自多個隊伍的表演技藝精湛，贏得了觀眾的熱烈掌聲。倫敦華埠商會主席鄧柱廷表示，商會始終堅持為倫敦的多元文化增添中國傳統文化色彩，同時凝聚起僑胞力量。“通過參與巡游，我們不僅展現了僑胞群體的團結與風采，也讓大家感受到節慶的歡樂氣氛。”

