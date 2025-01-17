我科學家發現4.1億年前“迷你”植物

中評社北京1月17日電／據光明日報報導，在相對較短的時間內，早期陸地維管植物為何會發生複雜變化？近日，中國科學院南京地質古生物研究所助理研究員黃璞聯合國內多名學者，發現並報導了在貴州下泥盆統蟒山群發掘的距今約4.1億年前的“迷你”植物——包陽工蕨化石。這一發現揭示了早期植物獨特的生存策略，為解釋4億多年前“植物登陸”如何發生提供了新線索。



距今4.3億至3.6億年前，植物開始了從海洋“登上”陸地的征程。這一過程極大地改變了地球的生態環境，幾千萬年間，陸地植物的數量、種類、複雜程度迅速上升，當今陸地生態系統的基礎由此奠定，這一堪比“寒武紀大爆發”的過程被稱為“植物登陸”。工蕨類是早期維管植物的優勢和代表類群，豐富的化石記錄使工蕨類成為探討早期植物生活史策略的重要材料。



從化石形態上看，包陽工蕨株高僅約45毫米，孢子囊穗長僅5.8至10.8毫米，這與當時類似植物100至200毫米的體長相比，顯得極為“迷你”。為何同一時間、類似物種之間會出現如此大的體型差異？研究團隊對距今4.3億至3.9億年前全球工蕨類的多維形態特徵數據進行分析。



為了衡量化石植物的繁殖投入總量，研究團隊提出了孢子囊總容納空間（以下簡稱“TSA”）這一新指標。研究分析認為，在早泥盆世時期，工蕨類植物擁有了兩種不同的生活史策略。一類以包陽工蕨為代表，它們個體矮小，TSA較小，營養投入和繁殖投入均較少，推測壽命較短，在短時間內迅速完成整個生命周期，可適應動蕩環境。另一類以澳大利亞工蕨為代表，個體高大，TSA較大，無論是營養投入還是繁殖投入均較多，可能更適宜穩定的環境。



“正是由於趨異演化出了多樣的生活史策略，工蕨類才得以蓬勃發展，成為早泥盆世植物群中的優勢類群。”黃璞解釋道。陸地植物在發展的早期，可能就是依靠演化出多樣的生存策略，才克服了複雜的環境壓力，進而完成“植物登陸”。