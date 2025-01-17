中國駐塞爾維亞使館舉辦華僑華人新春招待會

招待會現場表演。（圖源：諾維薩德孔子學院供圖） 中評社北京1月17日電／據人民網報導，中國駐塞爾維亞大使館13日舉辦華僑華人新春招待會，中國駐塞爾維亞大使李明出席並致辭，旅塞僑胞、中資機構、孔子學院教師及留學生代表等300餘人歡聚一堂，共賀新春。



李明向全體在塞同胞致以誠摯問候和新春祝福，表示過去一年，中塞全面戰略夥伴關係碩果累累。廣大旅塞同胞在各行各業腳踏實地、辛勤耕耘，用實際行動踐行愛國愛鄉的誓言，為中塞關係發展作出重要貢獻。新的一年，中國駐塞使館將繼續秉持“外交為民”理念，積極提供全天候、高質量服務，當好各位旅塞同胞的堅強後盾，與大家共架中塞友好之橋，為構建新時代中塞命運共同體接續奮鬥。

招待會上，塞爾維亞僑領、中資機構和留學生代表分別致辭，感謝國內各部門和中國駐塞使館一直以來的關心和支持，表示將繼續推動中塞各領域友好交流合作，繼續當好中國故事的積極講述者和中塞友誼的熱情貢獻者。



招待會現場張燈結彩，年味十足。在場嘉賓一同觀看了乙巳蛇年春晚預熱視頻，欣賞了精彩的文藝表演。諾維薩德孔子學院代表獻上精彩串燒《地球村·中國年》，溫馨歌曲《小美滿》、優美的民族舞蹈、小朋友演唱的塞語歌曲依次亮相，引起陣陣喝彩。旅塞僑二代帶來一曲喜慶熱烈的《歡樂中國年》，華僑青年帶來福字對聯向全場嘉賓拜早年，迎來掌聲陣陣，將招待會氣氛推向高潮。與會僑胞紛紛表示，濃厚的蛇年新春節日氛圍和精彩演出讓遠離家鄉的他們深切感受到祖國的關懷和溫暖，大家舉杯共祝偉大祖國繁榮昌盛、中塞“鋼鐵友誼”歷久彌新。