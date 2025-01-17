善用人工智能護航“數字出海”

中評社北京1月17日電／據光明日報報導，近日，國務院批准同意《浙江省義烏市深化國際貿易綜合改革總體方案》，此次改革以數字化技術全面嵌入交易、物流、支付、融資等貿易供應鏈監管與服務的各個環節，為中小微主體降本增效，從而實現“買全球賣全球”的國際貿易目標。



在全球化與數字化轉型的浪潮中，“數字出海”已成為拓展國際市場、提升全球競爭力的關鍵戰略，而隨著人工智能技術的飛速進步，其在“數字出海”中的應用日益廣泛，帶來了前所未有的機遇，也提出了新的挑戰。



當前，以數字技術為主導的社交平台正在深刻改變國際貿易的運作方式與格局，人工智能技術的應用也為企業出海提供了新的解決方案，它不僅是提升效率的工具，還能助力企業贏得國際競爭。人工智能技術可以精準定位用戶需求，這讓市場開發不再是“大水漫灌”，而可實現“精準滴灌”，從而準確滿足跨境貿易中消費者的購物需求，提供個性化的商品推薦。例如，人工智能技術通過數據分析和智能算法，可以完成三類任務：一是市場定位。人工智能工具可以分析不同區域的消費偏好，確定高潛力市場；二是個性化投放。人工智能技術能精準定位用戶興趣，投放定制化推薦內容，提升點擊率；三是自動化互動。利用人工智能客服機器人實時溝通，可以提升服務效率，增強品牌黏性。



諸多實例顯示，利用人工智能技術精準獲客，可讓國內各“出海”的社交平台購物增長率遠超同類國際平台，拉近與全球消費者距離。例如，國內一家專注家居用品的企業，通過人工智能數據分析工具，發現東南亞消費者對多功能家具需求激增。於是，利用人工智能生成創意短視頻廣告，發布在社交媒體的購物平台上，精準投放至該地區目標人群，點擊率提升50%，新增訂單量1萬餘單。



人工智能技術還能讓企業在不同市場中更快建立品牌信任。人工智能翻譯和生成技術可以幫助企業創建符合目標市場文化的內容；借助人工智能挖掘和推廣用戶生成的好評內容，可以提升品牌美譽度；人工智能工具可以實時監測社交媒體和評論平台的用戶反饋，讓企業能夠快速響應用戶訴求。