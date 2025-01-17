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習近平主席代表韓正將出席美國總統就職典禮
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2025-01-17 10:45:48
中評社北京1月17日電／據新華社報導，應美方邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席於1月20日舉行的特朗普總統就職典禮。
中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。我們願同美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。
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