烏英簽百年夥伴關係協議　軍事合作內容亮眼

中評社北京1月17日電／據新華社報導，據烏克蘭總統網站16日報導，烏總統澤連斯基與到訪基輔的英國首相斯塔默簽署了為期100年的全面夥伴關係協議，協議規定“只要有需要，英國將一直向烏克蘭提供軍事支持”。



協議規定，在2030年或2031年之前，英國每年將向烏克蘭提供至少30億英鎊（約合36億美元）的軍事援助，雙方將深化在國防、海上安全、經貿、科技、文化、教育等領域的夥伴關係。此外，英國承諾將通過北約－烏克蘭理事會支持烏克蘭改革及其加入北約的願景。



協議規定，兩國將考慮在烏克蘭部署軍事基地、後勤倉庫、軍事裝備儲備等國防基礎設施，並將組建聯合部隊（或艦隊），以加強對兩國有“重要戰略意義”的波羅的海、黑海和亞速海的航行安全和貿易保護。



協議還規定，英國將幫助烏克蘭訓練戰鬥機飛行員和技術人員，為烏方獲得北約國家戰鬥機援助提供幫助，並增加對烏國防工業投資。



澤連斯基在會晤後的記者會上說，通過該協議及利用俄羅斯被凍結資產，今年英國將向烏克蘭提供66億美元援助。斯塔默表示，英國計劃加大對烏火炮和防空系統援助並將繼續幫助訓練烏軍人員。



英國首相斯塔默16日上午突訪基輔，這是其擔任英國首相後首次對烏克蘭進行正式訪問。