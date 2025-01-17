大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游

中評社北京1月17日電／據新華社報導，記者17日從文化和旅遊部獲悉，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游。



文化和旅遊部有關公告表示，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊游提供優質的服務和產品。