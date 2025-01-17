【
大
中
小
】 【
打 印
】
大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游
http://www.CRNTT.com
2025-01-17 10:46:26
中評社北京1月17日電／據新華社報導，記者17日從文化和旅遊部獲悉，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游。
文化和旅遊部有關公告表示，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊游提供優質的服務和產品。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國台辦支持閩滬居民赴台團隊游將於近期恢復
(2025-01-17 10:35:02)
兩岸青少年漳州體驗傳統民俗迎新春
(2025-01-15 17:02:06)
福建南安舉辦台胞台屬2025年新春座談會
(2025-01-15 15:04:01)
全國台聯第三十一屆台胞青年冬令營在京開營
(2025-01-15 11:45:49)
金台青少年共繪成長新畫卷
(2025-01-14 11:06:37)
今年首個來粵訪問台灣交流團走訪嶺南城鄉
(2025-01-14 11:05:53)
2025年在京台胞新春聯誼活動成功舉辦
(2025-01-14 09:47:05)
傾聽台胞心聲 促進瓊台交流
(2025-01-12 11:47:43)
“鏈”上深融合 向“新”創未來
(2025-01-12 11:46:58)