全國青少年科技創新大賽有了新變化

中評社北京1月17日電／據光明日報報導，全國青少年科技創新大賽（以下簡稱“大賽”）1982年創辦，是中國科學技術協會、國家自然科學基金委、共青團中央、全國婦聯等共同主辦的青少年科技創新賽事，旨在發現和培養青少年科技創新後備人才。2025年大賽將在目標對象、辦賽機制等方面有新變化。1月14日，中國科協青少年科技中心負責人就最新印發的《全國青少年科技創新大賽實施辦法（試行）》（以下簡稱《實施辦法》）進行瞭解讀。



問：《實施辦法》最重要的改革舉措是什麼？



答：本次發布的《實施辦法》適用於大賽，在參賽對象、組織方式、賽制規則等方面進行了大幅改革。



一是在參賽對象上，重點面向15至24歲校內外青少年群體開展。參賽對象按照年齡段分為青年組（18至24歲）和少年組（15至17歲）。



二是在組織方式上，通過廣泛匯聚全國學會、地方科協優質賽事資源，打造青少年科技競賽矩陣。主要賽事內容包括關聯賽事遴選、參賽選手推薦、舉辦大賽現場活動。



三是在評價機制上，不再對選手創新作品進行評價，注重現場考察和客觀評價，著重考察選手知識應用、動手實踐、創新思維、批判精神和團隊協作能力，破除“一件作品打天下”現象，確保競賽公平公正。



四是在獎勵機制上，組委會設立“中國科協主席獎”，並廣泛聯合社會機構設立專項獎，為獲獎選手提供後續成長支持，增強參賽選手的榮譽感和獲得感。