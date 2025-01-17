朝鮮譴責美國等敵對勢力軍事挑釁

中評社北京1月17日電／據新華社報導，朝鮮外務省對外政策室長當天發表談話，譴責美國及其隨從勢力近期進行軍事挑釁，並表示朝方將行使自衛權予以遏制。



談話說，從新年伊始，美國等國的軍事挑釁行為愈演愈烈，對朝鮮安全環境造成嚴重挑戰。朝鮮外務省對此表示嚴重關切，朝方將進一步加大自衛權行使力度，以維護國家主權和安全利益。