“龍年”收尾　地產商衝刺去貨

各大發展商推盤仍未停下腳步，最少有6個新盤趕於農曆新年假期前應市。（大公報） 中評社香港1月17日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，踏入新一年，各大發展商在農曆新年前爭相推盤，惟礙於一手供應仍相當充裕，去年新盤銷售率亦低於七成。發展商仍要面對去存貨壓力，相信新盤短期內仍會以低水平開價，減息周期下續採取“求量”策略。



大公報報導，陳永傑分析，樓市有多項利好因素，包括減息、撤辣及施政報告推出重大政策，除刺激買家入市意欲外，亦有助發展商加快貨如輪轉及資金回籠。經歷2022及2023年的低谷，去年一手市場終一洗頽勢，對發展商而言算是賣樓大豐收，全年銷售金額逾2000億元，按年升八成；涉及成交近1.6萬宗，按年多增六成。



不過，樓市仍乍暖還寒。近期新盤開價仍保持克制，不少由樓花等到現樓發售的貨尾更要繼續減價。如黃竹坑站上蓋一個剛入夥的新盤，現樓的價錢反而比2023年賣樓花時的價錢便宜超過兩成，減幅高於同期樓價跌幅。另一個屯門青山公路上車新盤，新一期單位的入場呎價更不足8000元，比上一期再低一成，屬近年新低，新盤再現“居屋價”搶客。



據統計，去年以價單方式發售的新盤共有逾30個，涉及逾1.35萬夥，至今售出近8400夥，銷售率由約4%至100%不等，整體銷售率約六成；當中有6個項目的銷售率達九成以上，包括有兩個項目全盤沽清，為跑馬地ONE JARDINE＇S LOOKOUT及長沙灣瑜悅。



低價出擊帶動銷情



然而，去年尚餘逾5000個未賣單位，亦變成存貨。連同其他積壓貨尾，估計發展商仍需一段較長時間去消化大量庫存。在一手供應較多的情況下，相信新盤短期內仍會以低水平開價。目標去存貨的發展商，必然會以吸引價帶動銷情，減息周期下續採取先求量推盤策略，為二手樓價添壓。



農曆新年前為傳統樓市淡季，睇樓量和成交量都一般較少，發展商亦提早“收爐”準備過年。今年卻一反常態，各大發展商推盤仍未停下腳步，距離農曆新年假期衹有約兩星期，最少有6個新盤趕於假期前應市，涉及逾2000夥，有上車盤、有豪宅，作為“龍年”賣樓最後衝刺，力求追回兔年的賣樓成績。



對比去年初，農曆新年前衹有兩個單幢盤推出，不足300夥，其他發展商以銷售貨尾為主，直至2月底全面撤辣，新盤交投才大幅反彈。