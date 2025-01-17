春節前，多位東盟國家市長為何齊聚南寧？

這是1月16日，在“世界市長對話·南寧”活動現場，《南寧倡議》發布。（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，16日，以“共建中國—東盟友好家園：城市開放與合作”為主題的“世界市長對話·南寧”活動在廣西壯族自治區南寧市開幕。來自中國、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、泰國、越南8個國家的市長、市長代表及專家學者等參加活動。



什麼是世界市長對話？為什麼是廣西南寧？東盟國家市長們談了什麼？活動取得哪些主要成果？圍繞這些問題，記者在活動現場採訪了出席活動的多位市長和市長代表。



什麼是世界市長對話？



世界市長對話是一個旨在加強中外城市間友好交流交往、推動中國城市經貿文化合作、展示中國城市良好國際形象的國際性活動。經中央宣傳部批准，由國務院新聞辦公室指導，南寧市人民政府、廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室、中國國際電視台聯合主辦的“世界市長對話·南寧”活動於15日至18日在廣西南寧舉辦。



上一屆世界市長對話舉辦地為浙江省杭州市。2024年9月25日，“世界市長對話·杭州”暨第九屆杭州國際友城市長論壇在杭州舉行，15個國家和地區24座城市的市長、市長代表，以及駐華使節代表、國內相關部門與城市代表參加論壇，分享城市治理先進經驗，為推動全球城市可持續發展貢獻智慧。



在“世界市長對話·南寧”活動期間，中外市長們還將以“深化城市經貿務實合作，打造全方位互聯互通新格局”“文化旅遊合作推動城市共同繁榮”為主題，開展兩場平行對話，探討城市間在產業、人文、教育等領域務實合作的方向與路徑，共建中國—東盟和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”。

