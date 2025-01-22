康埈榮：不確定的2025 遏制朝鮮的誤判

中評社首爾1月22日電（作者 康埈榮）今年伊始，世界正處於不確定性漩渦的中心。重新推行“美國優先主義”、掀起被稱為特朗普“恐懼症”（Phobia）的特朗普2.0時代到來，加上美中戰略競爭持續深化，看似有停戰氛圍但結局不明的俄烏戰爭，憂慮引發第五次中東戰爭的中東局勢，歐洲主要各國的政局不穩等等……因此2025年的世界將會面臨無處安逸的地緣政治危機。



尤其圍繞韓半島的東北亞局勢更加令人不安。由突發緊急戒嚴引發的韓國彈劾政局因嚴重的內部分裂，正面臨最嚴重的國家危機，朝鮮與俄羅斯締結“全面合作夥伴戰略”同盟，似乎不考慮南北及中朝關係，不惜一切竟然在俄烏戰爭中派兵。去年年底開始對韓國政局極度沉默寡言的朝鮮，終於1月6日重啟了疑似極超音導彈試驗，於是韓半島，東北亞局勢再度陷入動蕩局面。這種不確定性的高潮將會引發今年國際關係趨勢的幾個變化。



從整體上看，主要國家將採取只關注本國利益為中心的本國中心主義，相對地不太重視全球焦點問題，這可能會導致對國際事務上，誰都不負責任的放肆心態，主要表現在於：



首先，主要各國為了確保對自己有利的地區和國際秩序，將重新調整競爭性政策(renewal)。美國將根據特朗普主義(Trumpism)追求的“美國優先主義”,以關稅為媒介建立以本國為中心的貿易慣例，並加強同盟國的負擔分擔(burden sharing)。當然中國和俄羅斯也不甘示弱，會以本國的國家利益為中心，一邊抵抗美國，一邊展開本國保護主義政策。



其次, 地區紛爭將進入展開簽訂和平協定的跡象, 表面上會進入整頓程序，但若做到整頓這可能只會停留在無法消除矛盾的表面上縫合。在美中矛盾的地緣政治核心——印太地區事宜，兩國圍繞中國的固有利益和台灣問題的國際主義立場將繼續發生衝突。雖然不太會發生極端衝突，但通過中俄合作和美日、澳大利亞等國家的合作之下，雙方矛盾對立將進一步惡化。

