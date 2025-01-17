美國鬧“蛋荒”，讓不少美國家庭“心慌”

中評社北京1月17日電／據新華社報導，缺貨、限購、高價……美國當下的“蛋荒”，讓不少美國家庭“心慌”。



記者近日持續觀察了位於美國弗吉尼亞州阿靈頓一家超市的雞蛋貨架。12日，貨架上出現不少空缺，只剩下為數不多的幾盒雞蛋；14日，貨架徹底清空。據瞭解，這種情況在美國很多地方出現，一些地區超市裡買不到雞蛋，能買到雞蛋的地方價格也大幅上漲。對不少美國家庭來說，吃雞蛋的成本越來越高。



不僅如此，蛋價大漲還上了“熱搜”。有網友在社交媒體上貼出自家母雞下蛋的視頻，調侃“我家的雞蛋短缺已經結束了”。還有網友抱怨“今天花了11美元才買了18個雞蛋，太荒謬！”



出現“蛋荒”，主要是因為美國當下的禽流感疫情形勢嚴峻，且沒有好轉跡象。美國農業部數據顯示，去年最後兩個月，1720萬只產蛋雞感染禽流感死亡，這一數字是去年全年死亡家禽數量的一半，顯示疫情近期仍在加劇。觀察人士預計，已經處於高位的雞蛋價格可能還會繼續攀升，預計食品通脹今後一段時間內將持續困擾美國民眾。



美國勞工部15日公布的數據顯示，2024年12月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲2.9%。由於禽流感導致“蛋荒”，2024年12月雞蛋價格相比2023年同期飈升36.8%。