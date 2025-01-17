多米尼克政府向中國援多醫療隊授勛

中評社北京1月17日電／據新華社報導，羅索消息：多米尼克政府15日在首都羅索向第六批援多中國醫療隊授勛，肯定中方為當地人民的健康事業所作貢獻。



當天上午，中國援多醫療隊輪換暨援多醫療物資交接儀式在中多友誼醫院舉行。多米尼克衛生部長拉維爾向第六批援多中國醫療隊的4名隊員頒發多米尼克衛生部勛章。多總理代表、財政部長麥金泰爾，以及來自中多友誼醫院、廣東省衛生健康委的代表等出席儀式。



拉維爾在致辭中表示，中國醫療隊為改善和提高多米尼克醫療技術水平作出重要貢獻，感謝中方為多方捐贈醫療物資，期待未來進一步擴大多中醫療衛生領域合作，持續改善多米尼克醫療保健質量。



中國駐多米尼克大使儲茂明在儀式上勉勵援多醫療隊傳承優良傳統，持續為當地人民謀健康、增福祉。他還表示，這次醫療物資捐贈彰顯了中國對加強多米尼克醫療衛生體系建設、改善多米尼克人民健康福祉的堅定承諾，中方願繼續推動中多醫療衛生領域合作向更高層次邁進，更好造福兩國人民。



第六批援多米尼克中國醫療隊隊長廖欣鑫介紹說，援多醫療隊員由廣東省衛生健康委選派，均來自南方醫科大學。14個月來，第六批醫療隊累計接診門診患者逾5000人次，收治住院患者700餘人次，完成麻醉和手術近千例，成功開展15項醫療新技術。