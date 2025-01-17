多國歡迎加沙停火　以軍繼續轟炸死70余人

1月16日，醫護人員在加沙城一所醫院救治傷員。（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，15日，以色列同巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成加沙停火協議，多個國家對此表示歡迎並希望協議能夠得到有效執行。以色列總理內塔尼亞胡辦公室16日發表聲明說，以安全內閣暫時不會召開會議表決這一協議。與此同時，以色列繼續對加沙地帶進行猛烈轟炸，過去一天已造成超過70人死亡。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫16日表示，俄方歡迎達成加沙停火協議。任何能夠實現加沙地帶停火、結束加沙人民苦難、增強以色列安全的解決方案都值得歡迎；現在向各方表示祝賀還為時過早，“讓我們等到這個過程最終完成”。



伊朗外交部16日發表聲明，對達成加沙停火協議表示祝賀。聲明說，這是對巴勒斯坦人民堅韌、勇氣和不屈抗爭的回報，希望協議能夠得到全面有效落實。



約旦國王阿卜杜拉二世16日在社交媒體上發文，對達成加沙停火協議表示歡迎。他呼籲國際社會加強人道主義援助，以減輕衝突造成的創傷。



伊拉克外交部16日發表聲明，對達成加沙停火協議表示歡迎，呼籲立即向加沙地帶運送人道主義援助物資。聲明還呼籲國際社會加大努力，幫助加沙地帶重建，確保巴勒斯坦人民恢復正常生活。



新西蘭副總理兼外長彼得斯16日表示，新西蘭歡迎以色列與哈馬斯達成停火協議，保護平民和釋放被扣押人員是目前最重要的工作。彼得斯呼籲各方採取有意義的措施，落實“兩國方案”，實現持久和平。