中評數據：香港2元乘車政策需優化

圖1 近3年來香港社交媒體涉2元乘車優惠討論的聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港1月27日電/近年來，受賣地收入減少等主要因素影響，香港特區政府的財政收入屢屢未達到預期水平，唯支出未有相應縮減規模之下，2024-25年度已是特區政府連續第三年錄得近千億赤字。面對庫房資金日益緊絀，香港社會近來有關如何節省開支減赤的討論持續活躍，其中對2元乘車優惠政策的檢視是一個較具爭議的關注點。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：儘管自2022年2月以來，隨著享有2元乘車優惠長者的合資格年齡下調至60歲後，該計劃每年的花費開始出現明顯增幅，但社會主流民意仍傾向支持並保留2元乘車優惠政策，相信可透過適當的調整與完善，令2元乘車優惠政策的效益真正落到實處，並減輕對特區政府所造成的財政負擔。



2元乘車優惠政策（即長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃）自2012年6月起正式實施，在該計劃涵蓋下的受惠群體可以票價2元乘搭港鐵、巴士、專線小巴、渡輪等多種公共交通；其與實際票價之間存在的差額，則由特區政府補貼發還給各類公交營運商。2022年2月，特區政府進一步擴大2元乘車優惠的適用範圍，將合資格長者年齡從65歲及以上放寬至60歲及以上。這一調整令2元乘車優惠計劃的支出在最近三年急速膨脹，隨著香港社會對該政策的審視日益頻繁，其過往已存在的一些漏洞也逐漸暴露出來，多次在社交媒體引起有關輿論升溫。



如圖1所示，早於2023年，已有不少政界人士，如行政會議召集人及立法會議員葉劉淑儀、立法會議員陳健波等，要求對2元乘車優惠政策進行檢視，擔心其連年上升的支出將對公共財政構成隱憂，並指出了包括長車短搭、違規使用優惠等亟需改善的問題。而同年6月，運輸署聯同各公交營運商加強對濫用2元乘車優惠實施打擊，則大大提升了該議題在社交媒體的能見度，其聲量與關注度更達至近3年以來的峰值。去年底，隨著財赤議題持續發酵， 2元乘車優惠計劃再次為公眾所熱議，要求檢討並縮減該政策開支的聲音此起彼伏。

