美“星艦”飛船發射後解體但助推器實現回收

中評社北京1月17日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”16日實施第七次試飛。發射後不久，該火箭第一級助推器又一次實現發射塔“筷子夾火箭”回收，但火箭第二級飛船快速解體。



太空探索技術公司直播畫面顯示，美國中部時間16日16時37分（北京時間17日6時37分），“星艦”從位於美國得克薩斯州博卡奇卡的基地發射升空。兩分多鐘後，火箭第一級“超級重型”助推器和第二級飛船成功分離。隨後，助推器返回發射場，被發射塔上的機械臂“夾住”，又一次實現在半空中“捕獲”回收。但火箭第二級飛船此後與地面團隊失去聯繫，飛船直播畫面中斷。



太空探索技術公司在社交媒體X上發文說，第二級飛船在上升期間經歷了“快速、意外解體”。任務團隊將繼續研究當天的飛行測試數據，以更好瞭解出現問題的根本原因。該公司稱，當天的試飛能夠幫助任務團隊提高“星艦”的可靠性。



太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克在社交媒體X上發文說，初步跡象顯示，“星艦”飛船引擎防火牆上方的空腔中發生燃料洩漏，洩漏量過大導致其產生的壓力超過通風口容量可承受的範圍。下一步除了檢查洩漏狀況外，任務團隊還將在該空腔內增加滅火裝置，並可能加大通風口面積。