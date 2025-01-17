共同推動中歐關係向好向前發展

中評社北京1月17日電／據新華社報導，近日，國家主席習近平應約同歐洲理事會主席科斯塔通電話。這是中國最高領導人同新一屆歐盟機構領導人的首次接觸，是在中歐關係承前啟後關鍵節點上的一次重要戰略溝通，為下階段中歐關係發展指明了方向，明確了重點。在百年變局加速演進、國際形勢變亂交織的背景下，中歐保持戰略溝通，堅定夥伴認知，擴大開放合作，維護多邊主義，符合雙方根本利益，有利於推動中歐關係實現新的更大發展，為世界和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。



此次通話展現了中歐雙方相向而行的積極願望。去年，習近平主席對歐洲成功進行歷史性訪問，多位歐洲領導人訪華，雙方高層持續深入戰略溝通，推動中歐以長遠和戰略眼光看待彼此關係。此次通話中，習近平主席強調，中國對歐盟抱有信心，希望歐盟也能成為中方可以信任的合作夥伴。科斯塔也表示，歐方願同中方一道，加強對話溝通，增進戰略互信，強化夥伴關係。在中歐建交50周年的關鍵節點，雙方領導人保持戰略溝通，發出了增進互信、加強合作的積極信號，為中歐關係更加健康、穩定發展注入新動力。



中歐相向而行有著堅實廣泛的共同利益基礎。中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，雙方都是多邊貿易體制的維護者，已經形成強大的經濟共生關係。中國和歐盟互為第二大貿易夥伴，平均每分鐘貿易往來近150萬美元，雙方企業持續加碼投資對方市場。中歐班列累計開行突破10萬列，成為名副其實的亞歐貿易“黃金通道”。中國和法國積極擴大農食、金融等領域合作，推進航空航天、民用核能等領域聯合研發和創新，拓展綠色能源、智能製造、生物醫藥、人工智能、第三方市場等新興領域合作；中國和挪威發表關於建立綠色轉型對話的聯合聲明；西班牙政府與中國遠景能源有限公司簽署氫能合作協議……中歐不斷開辟合作新空間，互利共贏的蛋糕越做越大，不僅惠及雙方人民，也為世界經濟發展注入強勁動力。



當前，中國正堅持高質量發展，擴大高水平對外開放，中歐合作迎來新機遇。中國全面取消製造業領域外資准入限制措施，首次在全國範圍內對跨境服務貿易建立負面清單管理制度，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，不斷擴大免簽範圍，提升人員往來便利化水平……一系列務實舉措為中歐增進交流、深化合作注入新活力。歐洲業界掀起一股“來華潮”，不少跨國公司高管來華考察工廠、洽談合作。奔馳、寶馬等歐洲企業均表示，中國推出的一系列舉措增強了歐洲投資者對中國市場的信心。中國貿促會發布的《2024年第三季度中國外資營商環境調研報告》顯示，超41%的受訪歐洲企業認為中國市場前景“好”，環比上升14.17個百分點；約48%的受訪歐洲企業認為中國市場吸引力“上升”，環比提高5.42個百分點。