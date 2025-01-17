中斯“一帶一路”合作點亮“印度洋明珠”

這是2025年1月13日拍攝的斯里蘭卡科倫坡風光（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，“習近平主席2014年曾來過這裡，我們感到很自豪。對這裡的發展前景，我們充滿信心。”斯里蘭卡科倫坡國際集裝箱碼頭的第一位本地員工、66歲的法務總經理莫漢·維傑辛哈難以忘懷2014年習近平主席訪問斯里蘭卡時考察項目的場景。



如今，這裡港口吞吐如雲，“未來之城”在海上興起……中國同斯里蘭卡高質量共建“一帶一路”和各領域交流合作取得豐碩成果，為斯里蘭卡這顆“印度洋上的明珠”增添新的光彩。



“共同打造中斯命運共同體”——1月15日，習近平主席同來華進行國事訪問的斯里蘭卡總統迪薩納亞克舉行會談，為中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係注入新的動力。



造福子孫後代



中方將“推進高質量共建‘一帶一路’、現代農業、數字經濟、海洋經濟等領域合作，打造新的亮點”，斯方“致力於共建‘一帶一路’，助力提升地區互聯互通水平”——在習近平主席同迪薩納亞克總統的會談中，共建“一帶一路”是關鍵詞之一。



千年來，海上貿易為斯里蘭卡帶來了繁榮。如今，這片土地繼續以開放的姿態擁抱海洋。向海而生，是歷史的選擇；向海而興，是未來的方向。



岸橋高聳林立，集裝箱鱗次櫛比，重型拖車往返於堆場和碼頭間。中斯合作運營十多年來，科倫坡國際集裝箱碼頭設施持續升級，連接航線日益豐富，年吞吐量從不到60萬標箱躍升至2024年的335萬標箱，帶動整個科倫坡港實現大跨步飛躍。



攜手謀發展的過程中，中方企業在海外開展碼頭運營業務積累了寶貴經驗。碼頭中方負責人告訴記者：“我們的國際化運營和管理能力得到了提升，為進一步拓展全球市場奠定了基礎。”



在斯里蘭卡南端，坐落著習近平主席關心的中斯共建“一帶一路”旗艦項目——漢班托塔綜合開發項目。這裡距離國際海運主航線約10海里，以漢班托塔港建設為依托，帶動周邊地區的港口服務、海事服務、臨港工業發展。

