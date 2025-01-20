中評編譯：韓國專家論特朗普二期實權人物

中評社首爾1月20日電（記者 崔銀珍編譯）特朗普的第二任期馬上到來，日前，韓國世宗研究所所長金顯彧在韓國《中央日報》上刊文，討論特朗普第二期的主要實權人物和政策展望。文章編譯如下：



本月20日美國總統就任儀式的同時，唐納德特朗普第二屆政府也將正式上台。特朗普第二期外交、安保陣容與美國優勢論者占據優勢的預想不同，充滿了牽制中國的優先論者和克制對外介入論者。掌握參眾兩院和司法部的特朗普政府將迅速、有力地推進對外政策。特別是任期限定為4年，2年後舉行中期選舉，政策推進動力將減弱，因此特朗普第二期將加快政策推進速度。為了快速推進政策，特朗普組建了由忠誠派組成的內閣。內閣人士的傾向鮮明地展現了特朗普第二期外交、安保政策的藍圖，應該通過分析這些人的政策傾向，思考韓國的應對方案。



首先來看一下白宮國家安全顧問內定者邁克·沃爾茨(mike waltz，51歲)。他曾擔任唐納德·拉姆斯菲爾德和羅伯特·蓋茨國防部長的政策助理。他出身於綠色貝雷帽(美國陸軍特種部隊)，是特朗普的忠誠派。他認為伊朗是特朗普第二期外交政策的優先順序。他的立場將推進對伊朗的最大施壓基調。伊朗向俄羅斯提供很多武器系統，衹有伊朗停止對俄羅斯的支援，烏克蘭戰爭才有可能結束。從中可以看出，他想切斷從對伊朗施壓開始，再到伊朗-俄羅斯-中國-朝鮮的所謂“動亂軸心(axis of upheaval)”。



身為對華強硬派的他曾經抵制2022年北京冬奧會。他主張，美國要想在與中國的戰略競爭中獲勝，海軍力量非常重要，必須大力發展比中國小、落後的美國造船業。去年9月在《Real Clear Defense》的投稿中，他提到中國擁有超過美國200倍的船舶建造能力，需要對造船業界進行長期投資者。為了確保急需的船舶建造、修理力量，他還強調了與韓國、日本、印度等同盟的合作。

