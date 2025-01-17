回應特朗普關稅大棒　加拿大列“報復清單”

1月6日，加拿大總理特魯多在渥太華向媒體發表講話（視頻截圖）。（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，威脅對貿易夥伴徵收高額關稅的美國候任總統唐納德·特朗普上台在即，加拿大媒體15日放出風來：加拿大政府已擬定一份報復清單，涉及價值上千億美元美國產品。言外之意，假如特朗普動手，加方將對清單所列產品同樣加征關稅。



加拿大總理賈斯廷·特魯多同一天說，在報復手段上，加方不排除任何選項。



報復清單



《多倫多星報》15日最早披露報復清單。不願公開姓名的消息人士說，清單涉三組產品，總值1500億加元（約合1050億美元）。一旦特朗普關稅威脅付諸實踐，加方會立即針對其中涵蓋較小範圍的一組產品實施報復關稅，包括特朗普常居地佛羅裡達州出產的橙汁。



這名消息人士說，加拿大出手回擊美方前，會就清單內容徵詢公眾意見，而回應程度將取決於特朗普上台後具體怎麼做。



法新社引述一名加拿大政府消息人士的說法報導，除了橙汁，可能列入清單的美國產品還包括鋼鐵製品、馬桶和水槽等陶瓷器具、玻璃器皿和塑料製品。



特朗普定於20日宣誓就職總統。他先前威脅，將對加拿大、墨西哥所有出口美國的產品施以25%的高額關稅，以懲罰這兩個鄰國和主要貿易夥伴放任非法移民和芬太尼等致癮性藥物大量進入美國。



加拿大各界對此高度緊張，因為加拿大約75%的貨物和服務出口流向美國。官方數據顯示，加拿大2023年對美貨物出口總值5480億加元（3820億美元）。加拿大也是美國36個州的最大出口目的地。



特朗普在其首個總統任期同樣對被視作親密盟友的周邊兩個鄰國施以關稅“棒喝”，逼迫加拿大、墨西哥與美國重談北美自由貿易協定，最終出台自貿協定更新版《美國－墨西哥－加拿大協定》。

