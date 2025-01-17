斯里蘭卡總統：斯中關係掀開新篇章

中國雲南省醫療隊斯里蘭卡“光明行”活動儀式2024年4月在科倫坡蘭卡醫院舉行。（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，“斯里蘭卡和中國正掀開兩國關係的新篇章。”斯里蘭卡總統迪薩納亞克15日晚在北京接受新華社記者專訪時說。



應國家主席習近平邀請，迪薩納亞克於1月14日至17日對中國進行國事訪問。這是迪薩納亞克去年9月就任總統以來首次訪華。



“我2004年來過北京，20年後又來到這座城市，發現這裡發生了巨大變化。”迪薩納亞克告訴記者。



中國和斯里蘭卡建交68年來，兩國真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係不斷深入發展。15日，兩國元首共同見證簽署共建“一帶一路”合作規劃和農產品輸華、社會民生、新聞廣電等多項雙邊合作文件。



迪薩納亞克說，這些合作文件的簽署將進一步強化斯中在經濟、安全和人文等多領域的交流合作。



迪薩納亞克說：“中國政府以人民為中心、關注民生需求，斯里蘭卡新政府同樣聚焦人民，關注改善民生。”



“中國共產黨歷史展覽館給我留下了深刻的印象。那裡展示了中國如何在中國共產黨帶領下從過去的困苦中走過來，取得今天的成功。”迪薩納亞克說，“這一展覽不僅對中國人很重要，對我們也很重要，為我們開啟了（發展的）新視角。”



迪薩納亞克十分關注中國的減貧經驗。“中國的減貧經驗堪稱世界典範，獲得聯合國的贊譽，斯里蘭卡可以從中國經驗中獲益。”他說，期待探訪中國農村，實地考察脫貧經驗。



迪薩納亞克坦言，當前斯里蘭卡發展面臨諸多困難，包括減貧、技術革新和基礎設施建設等，“來自中國的幫助，對我們克服困難非常重要”。

