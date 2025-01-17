韓國首爾約一成初高中學生缺乏基本數學技能

2020年5月27日，韓國首爾普成中學的學生們返校復課（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，韓國首爾市教育廳的一項最新教育評估顯示，首爾地區大約每10名初中二年級和高中一年級學生中就有一人的基本計算能力低於最低標準。高中一年級學生的情況尤其令人擔憂，41%的學生數學能力低於平均水平。



這一結論來自2024年首爾學生讀寫和計算能力測試結果。這項測試覆蓋首爾524所小學、初中和高中的約9.4萬名學生，主要針對小學四年級和六年級學生、初中二年級以及高中一年級學生。測試範圍覆蓋涉及讀寫的詞匯量和閱讀理解能力以及計算方面的數字運算、幾何和數據分析能力。



測試結果分為四個等級，1級表示低於基本水平，2級表示具備基本技能，3級表示高於平均水平，4級表示優秀。該調查始於2023年。其結果顯示，隨著學生年級的升高，總分也有所提高，但處於1級的學生比例也有所增加。讀寫方面，小學四年級學生中被評為1級的比例為3.42%，在高中一年級學生中為7.02%。這一趨勢在數學方面更為明顯，處於1級水平的小學四年級學生占比4.12%，高中一年級學生中這一比例為13.68%。



首爾市教育廳主管教育政策的官員表示，為了提高學生的讀寫能力，計劃實施更有針對性的閱讀計劃，包括為小學生開設晨讀課程，為初中生開設寫作練習，為高中生開設深入討論課程。另外，將加強一對一輔導，以解決越來越多學生逃避數學學習的問題。



為更全面掌握學生的相關信息，首爾市教育廳計劃開展更廣泛的測試，將參與人數擴大到700所學校的約12萬名學生並利用計算機進行評估。



