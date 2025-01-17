雲南：高質量跨越式發展成“形”起“勢”

1月8日，遊客在昆明市海洪濕地公園觀賞紅嘴鷗。（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，冬陽煦暖，彩雲之南生機勃發。



經濟轉型升級蹄疾步穩，旅居雲南持續走紅，民生保障不斷夯實……過去的一年，雲南拿出關鍵作為，邁好實現“3815”戰略發展目標“三年上台階”承上啟下的關鍵一步，經濟社會發展動力不斷增強。



揚帆奮楫，實幹為要。眼下，雲南正按照主動想、扎實幹、看效果的抓工作“三部曲”，主動思變謀變求變，立足實幹實績實效，推動高質量跨越式發展成“形”起“勢”，奮力譜寫好中國式現代化雲南篇章。



聚鏈成勢 經濟向新圖強



昆明安寧產業園，一座座廠房拔地而起，生產車間機器轟鳴，運輸車輛往來穿梭。



“生產線全部開動，壓膜車間滿負荷運轉。”昆明雲天墨睿科技有限公司副總經理呂鑒說，公司入駐安寧產業園以來，從石墨提純到石墨烯應用逐步做大，2024年產值超1億元，手機導熱膜的訂單已排到2025年3月。



近年來，安寧結合自身優勢，聚焦石化、冶金、新能源等重點產業，延鏈強鏈補鏈，實現集群發展，同時不斷優化營商環境，2024年安寧產業園預計實現規上工業總產值1750億元。



因地制宜發展新質生產力，雲南有基礎，更有潛力。依托資源禀賦，雲南在新興產業領域持續深耕，一批新產品、新業態成為推動高質量發展的強勁動能。



文山州全力加快“中國綠色鋁穀”核心區建設。在硯山縣綠色鋁創新產業園內，雲南宏硯、雲南智鋁年產25萬噸高精鋁合金扁錠項目和年產30萬噸高精鋁合金板帶項目正忙碌施工。2024年，文山州生產電解鋁278萬噸、鋁合金167萬噸，綠色鋁工業產值突破800億元，產業鏈、價值鏈不斷延伸。

