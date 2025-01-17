跟隨冰雪旅拍列車打卡2025年春運

旅客正在拍攝。（圖源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，一邊欣賞著窗外銀裝素裹的雪景，一邊化妝換裝，近日，在哈爾濱開往亞布力的K5197次列車上，旅客們變身“公主”“王子”，在冰雪旅拍主題列車內打卡拍照。



“乘坐這趟列車的外地遊客特別多，為了豐富遊客體驗，我們把交通工具升級，打造出這趟冰雪旅拍主題列車，給旅客提供免費旅拍服務。車廂裡配備了更衣室、化妝間，旅客可以通過墻上的二維碼預約旅拍。”哈爾濱客運段K5197次列車長任博洋介紹。



隨著春運拉開帷幕，記者也跟隨這趟冰雪旅拍主題列車，從“魔法車站”哈爾濱站到“城堡小站”亞布力南站，開啟一趟“變身”旅程。



東北特色大花襖、魔法袍、公主風裙裝……更衣室內，各式服裝配飾一應俱全，車廂的壁紙還設計了哈爾濱街景、歐式風情、冰雪奇遇等主題場景，滿足旅客的不同需求。



記者挑選了一套白金色裙裝，在工作人員的引導下來到化妝間包房。推開包房門，裡面已經坐滿了等待化妝的旅客。屋內的桌子上擺著亞冬會吉祥物“濱濱”“妮妮”，還有東北花手絹，處處彰顯著工作人員的用心。



列車員夏靜平時喜歡化妝，在旅拍服務開始後自願擔任起化妝師。“你們要去哪玩呀”“我給你推薦幾個特色小館”……夏靜開朗活潑，一邊化妝一邊和旅客“嘮嗑”。小小的列車包房裡，來自天南海北的遊客像家人朋友般有說有笑，窗外冰天雪地，車廂內暖意融融。



兩個多小時的車程裡，夏靜幾乎沒空休息：“旅拍服務很受歡迎，一般都需要排隊，我會根據大家的面部特點和服裝設計妝容。”



“有一次我給一位75歲的老奶奶化妝，她特別開心，第二天還給我發了一段文字表示感謝，讓我心裡暖暖的，能讓旅客們滿意是我工作的最大動力。”夏靜邊說邊給旅客挑選著合適的頭飾。

