2025年度第一批重點事項清單來了！

中評社北京1月17日電／據新華社報導，近日，國務院辦公廳印發《“高效辦成一件事”2025年度第一批重點事項清單》，提出要在不斷優化2024年度兩批重點事項服務的基礎上，統籌做好2025年度第一批重點事項清單實施工作，進一步促進政務服務標準化、規範化、便利化，持續提升企業和群眾滿意度、獲得感。



2024年，國務院印發《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》，並分兩批推出了21個重點事項，涵蓋經營主體辦事和個人辦事的多個方面，如企業信息變更、開辦餐飲店、新生兒出生、教育入學等“一件事”。各地區各部門從企業和群眾視角出發，推動各個重點事項陸續落地，取得積極成效。



新推出的“高效辦成一件事”2025年度第一批重點事項清單包括12個重點事項。其中，屬於經營主體辦事有6項，包括個體工商戶轉型為企業、合格境外投資者資格審批與開戶、科技成果轉化、固定資產投資項目審批、新車上牌、建設項目開工等“一件事”；屬於個人辦事有6項，包括個人創業、結婚落戶、外國人來華工作、家電以舊換新和手機等購新補貼申請、汽車以舊換新補貼申請、個人身後等“一件事”。



據瞭解，2025年度第一批重點事項將圍繞“高效辦成一件事”強化組織實施，依托全國一體化政務服務平台強化有關業務系統集約整合和互聯互通，不斷完善線上線下服務。國務院有關部門將加強行業指導和數據共享支撐，推動涉及本行業本領域“一件事”標準統一、業務協同，及時解決各地區面臨的難點堵點問題，在更多領域更大範圍實現“高效辦成一件事”。