中評社北京1月17日電／網評：三量齊升，我國外貿向新求進



來源：人民網 作者：任一迪



日前，海關總署發布了我國2024年全年貨物進出口情況。數據顯示，2024年，我國進出口總值43.85萬億元，同比增長5%，規模再創歷史新高，順利完成質升量穩的目標，貨物貿易第一大國的地位更加穩固。



2024年，我國外貿實現了總量、增量、質量的“三量”齊升，既有量的合理增長，又有質的有效提升，高質量發展貨真價實。總量上，全年進出口總值連續跨過42、43兩個萬億級大關，出口規模首次突破25萬億元。增量上，外貿增長規模達2.1萬億元，相當於一個中等國家一年的外貿總量。與2020年相比增加了11.63萬億，是“十三五”期間增量1.5倍。質量上，隨著我國新業態新品牌不斷湧現，在國際市場上的競爭力日漸突顯。



2024年，我國外貿產品結構得以優化升級。創新升級中國製造，釋放外貿新動能。隨著中國製造迭代升級為“中國智造”，更多高端化、綠色化、智能化的產品走向國際市場，既豐富了全球供給，又為應對氣候變化和低碳轉型做出巨大貢獻。1至12月，高端裝備出口增長超過四成，機電產品出口保持增勢，目前占出口總值比重接近六成。電動汽車、3D打印機、工業機器人出口增長均達到兩位數。同時，為了滿足人民群眾多樣化的生產消費需求，進口產品持續多元有效供給。



2024年，我國外貿經營主體活力明顯增強。通過高水平開放平台帶動作用，形成外貿新動能。綜合保稅區和自貿區分別在促進制度型開放和產業轉型升級、改革開放綜合試驗平台方面發揮重要作用。2024年全年，綜合保稅區和自由貿易試驗區分別合計進出口6.7萬億元、8.45萬億元。我國跨境電商作為數字貿易的典型業態，從2024年進出口整體上來看，表現頗為亮眼。除了持續發揮“買全球”的優勢，也進一步釋放“賣全球”的潛力，全年進出口達到2.63萬億元，增長10.8%。自主品牌加速出海，占我國出口比重超過兩成。截至2024年底，我國AEO（經認證的經營者）企業數量達6338家。