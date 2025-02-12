雙C論壇：孫冰岩析特朗普的商人幫與軍人幫

國際關係學院知識產權與科技安全研究中心副主任、國際政治系講師孫冰岩發言（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 郭至君）國際關係學院知識產權與科技安全研究中心副主任、國際政治系講師孫冰岩不久前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”並發言，從內政的角度分析2024美國大選及特朗普已成型的團隊。



孫冰岩說，首先，此次大選體現出兩個基本特點。第一，美國的政治極化並沒有那麼激烈。目前來看，特朗普贏哈里斯表面上贏得乾脆徹底，但事實上如果我們仔細看搖擺州的數據，就會發現哈里斯比2020年的拜登在7個搖擺州加起來僅僅少了8萬票，這說明在搖擺州哈里斯比拜登失去支持的程度並不低，但是在搖擺州針對特朗普的支持比2020年明顯增加，這說明兩黨的基礎選民對於本黨候選人的支持度並沒有下降，而因為這四年拜登在經濟治理方面的失敗，尤其是老百姓的相對獲得感明顯下降，導致大量的中間選民投向特朗普。所以，中間選民的投靠很關鍵，這也印證了一個觀點，即中間選民如果大量倒向特朗普，這也說明美國的選民結構依然存在，比如10%左右中間選民的大量存在，說明美國政治極化並沒有那麼明顯。



第二，這次大選說明特朗普贏得乾脆徹底並不代表特朗普和共和黨所代表的保守主義理念的勝利，也就是說這並不是美國的主體選民對於特朗普的理念，或者是對共和黨右翼的理念的一種背書，也並不代表美國的選民已經拋棄了民主黨的認同政治，這是民主黨左翼所推進的進步主義理念。這次大選關鍵在於哈里斯失敗或者哈里斯的問題太多，而不是特朗普贏得有多光彩，或者優勢有多明顯。如果我們再看一下這次大選，哈里斯在2024年大選，比2020年的拜登少了600多萬張選票，哈里斯的選票主要丟在哪兒？不是丟在搖擺州，而是丟在了自家人，也就是民主黨所控制的藍州。在哈里斯比拜登少掉的這600多萬張選票裡面，光加州哈里斯就比拜登少了200多萬張。在加州、紐約州、伊利諾伊州、新澤西州、馬薩諸塞州這5個重要的民主黨藍州，哈里斯前前後後一共丟掉了500萬張選票，這說明如果哈里斯去參加高考的話，連本來應該拿分的必答題都沒有拿到，也就是說民主黨黨內對於哈里斯的支持熱情比4年前支持拜登的熱情明顯的下跌了。



為什麼會這樣？很簡單，因為8月份拜登在初選中表現非常不如人意，民主黨高層非常著急的把拜登換掉之後，他們並沒有經過黨內的民主初選程序，導致民主黨黨內的選民根本就不喜歡這樣一個沒有他們自己選擇上來的候選人。而且，哈里斯在當選之後，他在競選過程中並沒有有效和拜登進行切割，也就是美國選民在經受拜登的4年失敗的經濟治理之後，他們沒有看到哈里斯在執政理念方面的變化，這導致他們在2024年大選時，寧願選擇一個他們可能不喜歡但是有變化的特朗普，而不是選擇一個永遠一成不變，比拜登年輕，但是繼續執行拜登政策理念的人。這導致2024年的大選並不能體現出美國選民對特朗普背書，而是對民主黨尤其是對哈里斯的討厭和背棄。所以特朗普上台之後，他想當然的把這次大選作為美國選民對他的民粹主義理念或者反建制理念的一種背書。如果他這樣想的話，他應該想想2008年的奧巴馬，當時他也認為這是美國選民對他推行自由主義理念的一種背書，但是很明顯他推行兩年之後就迎來了美國的茶黨政治和2014年中期選舉的大敗。所以特朗普如果真的這麼想，他任命了大量的外來人去推行他的反建制派的政策，接下來他留下的很有可能是一個違背選民意願的執政效果，而不是迎合選民意願的。

