雙C論壇：杜蘭論特朗普強勢回歸的影響

中國國際問題研究院亞太研究所副所長杜蘭發言（中評社 海涵攝） 中評社北京2月1日電（記者 郭至君）中國國際問題研究院亞太研究所副所長杜蘭不久前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”並進行了發言。她表示，特朗普強勢回歸，更加自信地追求自己的目標，首先任命那些堅定支持特朗普主義的人，其次才是政策的執行者。未來幾年可能會見證特朗普主義的強化。特朗普在確定優先事項上將表現出更強的決斷力和更少的約束，同時仍舊保持其不可預測性。以下是發言全文：



一、總體判斷：



一是特朗普強勢回歸，更加自信地追求自己的目標，首先任命那些堅定支持特朗普主義的人，其次才是政策的執行者。未來幾年可能會見證特朗普主義的強化。特朗普在確定優先事項上將表現出更強的決斷力和更少的約束，同時仍舊保持其不可預測性。二是重心在國內，政治上改革深層國家，公務員改革，經濟上減稅，通過加關稅來抵消，文化上回歸新教傳統，反對移民。三是國際事務上戰略收縮，將繼續走向保守化、孤立主義和保護主義，“美國優先”理念將得到進一步強化，實用主義和“交易性”色彩將更加突出，強調外交政策應該基於現實需要，與資源相匹配。同時，特朗普團隊的孤立主義外殼下包裹著霸權主義思想，強調在外交中維護美經濟利益、國家安全和全球領導地位，優先議程是俄烏衝突和中東。



二、印太戰略上，短期內可能不會有太多變化，不是優先方向，按照政策慣性會延續一段時間，但長期看會是戰略重點，遏制中國的需要，出台印太戰略2.0，更加聚焦對華戰略競爭。



拜登政府任內排除俄烏和中東的干擾，保持了對印太地區的關注和投入，主要依靠盟伴，注重長期性布局、系統化推進、精細化操作和機制化建設,表現出較強執行力，主要進展：一是亞太雙邊同盟得到冷戰後前所未有的拉緊，美日、美韓、美菲等多組雙邊同盟強化升級；二是小多邊盟伴合作縱深推進，美日印澳（Quad）、美英澳（奧庫斯）、美日韓、美日菲、美日澳等機制化架構圈層嵌套，；三是軍事安全布局深度調整，一體化威懾陣線前壓；四是推進產業技術對華圍堵，促推亞太產供鏈“去中國化”，一手推動“印太經濟框架”“芯片四邊聯盟”等“小院高牆”，誘壓地區國家對我局部精準“脫鈎”。

