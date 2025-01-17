中評社北京1月17日電／網評：“TikTok難民”湧入小紅書



來源：中國網 作者：樂水



“大家好，我是來自美國的TikTok難民。我的中文不好，我正在使用翻譯軟件，希望我們成為好朋友。”“感謝你們讓TikTok難民在這里找到了庇護所。”近日，中國社交軟件小紅書在海外“一夜爆紅”。越來越多自稱“TikTok難民”的美國網友紛紛下載小紅書，甚至一度將其推至美國App Store下載榜榜首。在1月12日短短一天之內，在小紅書上關於“TikTok難民”的相關筆記數量就突破8萬條，瀏覽量更是高達4400萬。



在小紅書意外“出圈”海外的同時，1月10日，美國聯邦最高法院剛剛就TikTok禁令展開了一場長達兩個半小時的口頭辯論。去年3月，美國政府曾通過法案，以所謂“國家安全”為借口，強令TikTok在2025年1月19日前剝離其在美資產，否則將面臨下架。其後，TikTok以該禁令違反美國憲法第一修正案為由，向聯邦最高法院提起上訴。而1月10日的口頭辯論很可能是TikTok在聯邦最高法院作出裁決前為自己辯護的最後機會。但遺憾的是，9名大法官中僅有1人明確支持TikTok的訴求，形勢不容樂觀。



自2018年在美國上線以來，TikTok在短短7年間就成長為與Facebook、X、Instagram齊名的主流社交媒體平台。截至2024年底，TikTok在美國擁有1.7億活躍用戶——幾乎占美國總人口的一半。對於上億美國民眾來說，在TikTok上分享穿搭、傾訴心事、發布萌寵逗趣瞬間等，已成為他們日常生活的一部分。另外，根據牛津經濟學院的報告，TikTok還為美國700萬中小企業和22.4萬人創造了就業機會，2023年為美國國內生產總值貢獻了242億美元。因此，當美國政府通過TikTok禁令時，超過一半的TikTok美國用戶明確表示反對。



一位美國“TikTok難民”在小紅書上發布視頻控訴稱：“我們根本不相信政府封殺TikTok是出於國家安全考慮，他們的真正目的就是要控制媒體。如果TikTok被奪走，這將會成為一個很可怕的先例。”由此我們不難理解，“TikTok難民”們為何沒有湧向Facebook、Instagram等其他美國社交平台，反而轉向中國的App尋求“避難”。這背後折射出美國民眾對於政府的深度不信任。皮尤研究中心在2024年6月發布的一項民調顯示，僅有22%的美國民眾“相信政府會做正確的事”，約55%的受訪者對司法系統的公正性表示懷疑。