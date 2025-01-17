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中越舉辦跨國春節聯歡晚會
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2025-01-17 12:35:01
中越跨國春節聯歡晚會（圖源：新華社）
中評社北京1月17日電／據新華社報導，2025年1月15日至16日，紅河流域中越人文交流2025年中越跨國春節聯歡晚會暨邊民大聯歡活動，在中國雲南省紅河州河口縣、越南老街省老街市舉辦。
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