中評社北京1月17日電／網評：騎手送溫暖也要被溫暖



來源：新華每日電訊 作者：王立彬



寒冬臘月，人們不想出門，迎來居家點餐的高峰。餐要保溫，人要保暖，外賣騎手也需要得到關心愛護。



外面滴水成冰，外賣熱氣騰騰。冬季外賣即時配送，對市場保供、服務民生不可或缺。從政府部門到相關企業、平台，都要按國務院辦公廳印發的《關於促進即時配送行業高質量發展的指導意見》，支持餐飲外賣即時配送新業態，打通城市末端“最後一公裡”、鏈接消費“最後100米”，發揮助力城市物資供應、維持正常生活秩序、保障民生“穩定器”作用。



冬季既是民生供給保障的重要節點，也是騎手安全保障的重要節點。日前一些外賣平台向各地騎手發放防寒物資、提供餐飲和充電寶使用優惠、組織免費體檢並啟動嚴寒應急機制，這些舉措值得肯定。要持續加強對騎手冬季配送的後勤保障，做好騎手隊伍關懷，幫助騎手在特殊天氣下安全配送、舒心配送。



社區“15分鐘便民生活圈”離不開外賣即時配送，同時也要成為外賣即時配送的支持力量。按國務院辦公廳印發的《關於促進即時配送行業高質量發展的指導意見》，居民小區、商務樓宇等要為網約配送員通行、交通工具停靠提供便利，不得隨意設置障礙。



春節在即。要按中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於做好2025年元旦春節期間有關工作的通知》，充分發揮交通物流保通保暢工作機製作用，加強重點樞紐、主要通道、重點區域交通物流的運行監測和跟蹤調度，做好保暖保供能源物資運輸保障。各級政府部門要把外賣即時配送作為新基礎設施，規劃好、調度好、服務好。