中評社北京1月17日電／網評：鐵路風景，映照時代溫情



來源：人民網 作者：顧超博



近日，隨著2025年春運的帷幕緩緩拉開，“我的鐵路風景”主題宣傳活動在31個主要鐵路客運車站正式啟動。此次活動由中央宣傳部文明創建局、中央網信辦網絡傳播局、中國國家鐵路集團有限公司黨組宣傳部聯合舉辦，旨在通過鐵路這一獨特的視角，展現中國式現代化的發展成就、共建共享的文明景象、美麗中國的大好風光以及優質服務的動人故事。



鐵路的發展見證了中國社會的滄桑巨變，也承載了無數人的悲歡離合。而此次活動，正是以鐵路為紐帶，邀請廣大旅客和網友共同創作，用鏡頭捕捉那些稍縱即逝的美好瞬間，用文字記錄那些感人至深的故事，讓更多的人感受到鐵路文化的魅力與溫度。



“回家的路，就是最美的風景。”這句話不僅道出了無數游子的心聲，也準確地概括了此次活動的主題。在春運這個特殊的時刻，無數的人或帶著一年的辛勞與收穫，或帶著對未來的憧憬與期待，紛紛踏上歸途。沿途的風景，無論是繁華都市的霓虹閃爍，還是鄉村田野的寧靜祥和，都成為了他們心中最美的回憶。這些風景，不僅僅是自然風光的展現，更是社會變遷、時代發展的縮影。通過此次活動，更多的人得以用鏡頭和文字記錄下這些珍貴的瞬間，讓更多的人感受到這份來自鐵路的溫情與力量。



在活動的推動下，眾多優秀作品如雨後春笋般湧現出來。有的作品以獨特的視角捕捉了鐵路沿線的自然風光，讓人仿佛置身於一幅幅流動的畫卷之中；有的作品則通過講述一個個動人的故事，展現了鐵路人在平凡崗位上的堅守與奉獻。這些作品不僅展現了鐵路文化的魅力與深度，更激發了人們對美好生活的向往與追求，如同夜晚的燈光，點亮億萬旅客回家之路。