中評社北京1月17日電／網評：關注青年網民的精神文化需求



來源：光明日報 作者：張焱



在物質生活日益豐裕的今天，青年網民的精神文化需求成為社會關注的焦點。近日，復旦發展研究院聯合多家機構發布《中國青年網民社會心態調查報告（2024）》，為我們揭示了這一群體在精神文化領域的深刻變遷，展現了青年網民追求“精神富有”的多元面貌。



作為一項跨越10年的大型社會態度調查，調查報告基於多家青年網民聚集的互聯網平台在2014年至2024年間的海量數據，通過多模態大數據分析、大規模問卷調查與質性研究相結合的混合式研究方法，聚焦精神文化需求、思想需求、情感需求等關鍵指標，探索青年網民的認知變遷趨勢。



引人注意的是，報告通過翔實的數據和深入的分析，勾勒出青年網民精神文化需求的幾大趨勢。其中，放鬆身心作為關鍵需求，遊戲類視頻和生活類視頻的高熱度尤其引人注目。遊戲不僅是當代青年的重要娛樂方式，更是他們社交和展現自我的重要平台。生活類視頻的崛起，則折射了青年群體對美好生活的向往和追求，他們在這些視頻中尋找生活的另一種可能性，並獲得情感上的支持與共鳴。



尤為值得一提的是知識類視頻的脫穎而出。在過去10年間，知識類視頻的熱度和認同度上升速度最快，充分展現了青年群體自我提升、自我成長的強烈訴求。在信息爆炸的時代，青年網民不再滿足於單一的娛樂消遣，而是渴望通過視頻獲取更多的知識，拓寬視野、提升自我。人文歷史類視頻以其獨特的魅力，收穫了最多的播放、彈幕、點贊、投幣和收藏，成為知識類視頻中的佼佼者。這些視頻以有趣的故事形式和深度串聯的內在邏輯，講述特定的人物或事件，傳遞思考和智慧，在潛移默化中助力提升當代年輕人的知識涵養和精神境界。