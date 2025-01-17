多層級密集互動　今年中日關係或進入新階段

中國非遺木版水印技藝走進日本大學。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月17日電／據中國青年報報導，“加強中日年輕一代交流至關重要。”前不久，跟隨日本外相岩屋毅訪華的日本外務省發言人北村俊博曾在回答中青報·中青網記者提問時這樣說。近日，來華訪問的日本執政黨代表團中，有兩位“年輕人”引發熱議：自民黨代理秘書長福田達夫和副秘書長加藤鮎子。二人的父親分別為日本前首相福田康夫和日中友好協會前會長加藤紘一，都曾扮演中日兩國的溝通橋梁。日本《讀賣新聞》評論稱，自民黨高層有意培養對華友好外交的下一代人才。



中日一段時間以來明顯增多的互動體現在各層級、各領域。自2024年年底中日先後放寬對彼此的簽證政策，上海建發萬達國際旅行社有限公司日韓部經理陳靖的工作明顯忙了起來，“期待早日恢復到2020年前的熱鬧程度”。他告訴中青報·中青網記者，為了讓更多日本人特別是日本年輕一代瞭解更多元、真實的中國，他這個從業20多年的“老導游”，如今在社交媒體上用日語科普中國社會，成了很多年輕人的“新朋友”，希望借此為中日加強往來出一份力。



中日執政黨重啟交流



1月13日至15日，日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率日本執政黨代表團訪華。14日，中日執政黨交流機制第九次會議在北京舉行，這是自2018年10月以來、時隔6年3個月，中日重啟執政黨交流機制。會議達成多項共識，兩國執政黨同意繼續加強對話，並原則同意今年秋天在日本舉行中日執政黨交流機制第十次會議。



1月14日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧和中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅分別在北京會見日本執政黨代表團。王毅表示，當前，中日關係面臨改善發展的重要契機。希望雙方用好執政黨交流機制平台，為中日關係發展發揮積極作用。日方則表示，願通過執政黨交流機制，推進包括青年議員和地方領導人在內的各層級人員交流往來。