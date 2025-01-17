外國遊客在日消費額首次突破8萬億日元大關

中評社北京1月17日電／據中國網報導，1月15日，日本國土交通省觀光廳調查結果顯示，得益於日元貶值和物價上漲，2024年外國遊客在日本的消費額首次突破8萬億日元大關，達到8.14萬億日元，較上年增長約53.4%。其中，中國遊客的消費額以1.73萬億日元位居各國之首，緊隨其後的是中國台灣和韓國。



數據顯示，去年訪日外國遊客人數為3686.99萬人，創下歷史新高，訪日外國遊客的人均消費額約為22.7萬日元。