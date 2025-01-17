港發展高增值海運服務　推更多稅務優惠

中評社北京1月17日電／據大公報報導，特區政府致力推動高增值海運服務發展，加強香港作為國際航運中心的航運優勢。民建聯昨日（16日）舉行三中全會主題系列第二場《發展香港高增值海運中心》圓桌會議。運輸及物流局副局長廖振新表示，香港未來會積極發展高增值海運服務，將向企業推出更多稅務優惠。



廖振新在會議上強調，特區政府目前重要工作是鞏固香港作為國際航運中心地位，並促進高增值航運服務業發展。他提到，香港在海事服務方面表現出色，擁有超過1100個港口和海事公司，而高增值海運服務在2019年至2022年期間更增加40%。他續指，金屬和礦產等大宗商品占全球航運交易量一半以上，政府正研究探討推出稅務優惠，以吸引大宗商品貿易企業在香港設立業務，打造大宗商品交易生態系統。他強調政府將致力與海運業密切合作，進一步發展海事服務業。



香港船東會董事總經理陳佩珊認為航運業備受外圍因素影響，面對目前狀況，希望政府在推行各項支援航運服務業時，也為業界提供財務誘因，並且在船舶管理、海事服務和數字化轉型等配套服務發展的同時，也應著重培養相關人才，以建立更多業務聯繫。



太平洋船務有限公司行政總裁Martin Fruergaard表示香港在中國內地市場擁有獨特優勢，有利香港吸引更多外來人才和服務發展；KC Maritime主席Gautam S Chellaram希望透過建立合作夥伴關係，瞭解持份者的利益及穩固互相關係，從而制定合適措施；Langton Shipping Services Ltd.董事總經理Michael Birley則強調英語對於航運發展的重要性，他期望香港持續加強英語教育，鞏固香港英語的優勢。



民建聯副主席兼立法會議員周浩鼎表示，本次圓桌會議目的是希望共同探索航運服務業在香港發展的機遇。從全球市場角度來看，香港的優勢在於有內地的支持，是國際企業進入中國內地市場的重要門檻，香港應抓緊機遇發展。他還提到了英語教育對國際人才培訓的重要性，以及如何透過更多激勵措施吸引外國航運公司來港及促進商品交易，以推動香港高增值航運業務長遠發展。