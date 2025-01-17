與特朗普通話後　丹麥首相說格陵蘭島形勢嚴峻

中評社北京1月17日電／丹麥首相弗雷澤里克森16日對媒體說，她15日與美國候任總統特朗普通電話，格陵蘭島問題依然“形勢嚴峻”。



新華社報導，弗雷澤里克森當天向丹麥議會外交政策委員會通報與特朗普的通話內容，並在隨後回答媒體記者提問。



有記者提問，與特朗普通話後，格陵蘭島問題有所好轉、惡化還是維持現狀，弗雷澤里克森表示，格陵蘭島問題“形勢嚴峻”，“我們正在盡一切努力，以最明智和最好的方式處理”。當被問及特朗普是否在通話中撤回對丹麥的加徵關稅威脅，弗雷澤里克森說“他沒有”。



弗雷澤里克森說，特朗普就任美國總統後，丹麥政府將繼續就格陵蘭島問題與美國政府進行對話磋商，她本人也將與特朗普保持溝通。



她還表示，通話持續45分鐘，內容不僅涉及格陵蘭島，還涉及丹麥與美國的雙邊經貿以及俄烏衝突、中東問題和北約事務等。通話中許多內容仍需“嚴格保密”，很多細節目前無法對外透露。



近期，特朗普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。特朗普1月7日表示，出於對美國“經濟安全需要”考慮，他不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取格陵蘭島控制權的可能性。他同時表示，如果丹麥拒絕美國購買格陵蘭島，丹麥出口美國的產品“關稅會非常高”。