﻿特區政府強烈譴責美詆毀港法治

中評社北京1月17日電／據大公報報導，香港特區政府昨日就美國簽署備忘錄作出的惡意攻擊，假借延長和擴大部分在美港人延期強制離境資格，詆毀香港法治、民主和人權狀況，表示強烈不滿和譴責。



特區政府發言人表示，世界各國都有維護國家安全的責任，香港特區作為中華人民共和國不可分離的部分亦不例外。事實上，在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，根本沒有資格對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳。特區政府無懼任何外部勢力的霸凌和威嚇行為，堅決反對其干涉香港特區事務。



發言人強調，事實是，自《香港國安法》頒布實施，已填補了特區維護國家安全法律制度和執行機制的缺口，令香港社會由亂變治，市民生活和經濟活動得以回復正常。香港的世界競爭力排名上升，在全球經濟體中位居前列，便是高水平安全護航高質量發展的最佳實證。而隨著《維護國家安全條例》於二○二四年三月二十三日刊憲生效後，特區維護國家安全的法律制度和執行機制進一步得以完善。



要求立即停止惡意抹黑



發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹“一國兩制”方針的最高原則。特區政府會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。



“特區政府強烈要求美國政府立即停止惡意抹黑，並停止干涉純屬中國內政的香港事務。”