梁振英呼籲各界踐行綠色生活　講好減碳故事

中評社北京1月17日電／據大公報報導，香港。再出發大聯盟昨日於灣仔海濱舉辦《識“碳”再出發》系列短片發布會，將內地各省市過去減碳節能的工作成果濃縮成一集集的短片，向海內外講述新時代中國減碳故事。全國政協副主席、香港再出發大聯盟總召集人梁振英致辭時表示，實現“碳達峰”、“碳中和”的雙碳戰略，絕非一句簡單的口號，是保護人類生存環境的責任擔當，他呼籲社會各界攜手合作，為雙碳目標貢獻力量。



香港再出發大聯盟用了大半年時間在山西、甘肅、福建、廣東及香港實地採訪，攝制了共十集，每集十分鐘的短片，介紹內地和香港在減碳節能方面的工作，說好國家和香港這方面的故事。影片題材豐富，包括甘肅沙漠變綠洲、福建海上風力寶地、氫能零碳世界、香港珊瑚培育、人工蠔礁修復等，系列短片將於大公報、文匯報、紫荊雜誌新媒體、Now TV等各大平台播出，節目每周更新。



梁振英表示，中國正向著史上最短時間實現人類最大降幅減碳的目標奮勇邁進，這是一場我們每一個人都身處其中，共同見證，共同參與，有關應對全球氣候變化挑戰，構建人類命運共同體的綠色征程與時代變革。他指出，“雙碳戰略”承載著我國應對全球氣候變化挑戰，保護人類生存環境的責任擔當，非常值得記錄下來，向香港及海外宣傳。



環境及生態局局長謝展寰致辭時說，短片不但說好中國故事，亦呼籲了大家主動參與減碳工作。他指出，特區政府計劃2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，並爭取在2050年前實現“碳中和”。雖然目標具有挑戰，但他對香港充滿信心：“香港首座轉廢為能設施今年將投入運作，而去年12月招標建設第二座轉廢為能設施。”他表示，香港雖然在實現“碳中和”充滿挑戰，但亦能帶有新的經濟機遇。政府去年發布《香港氫能發展策略》，目的是推動綠色轉型和建立一個新的經濟增長點。