王毅會見東盟國家駐華使節

中評社北京1月17日電／1月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見東盟10國駐華使節。



新華社報導，王毅說，中國和東盟是好鄰居、好朋友、好伙伴。環顧全球，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期。而我們所在的地區保持著和平發展勢頭，難得可貴，中國東盟關係為地區和世界提供了寶貴穩定性，值得珍惜。中國將繼續堅定支持東盟中心地位，願同東盟一道，維護中國東盟關係健康可持續發展勢頭，為地區和平發展繼續作出中國東盟貢獻。



王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年，具有以史為鑒、承前啟後、開闢未來的重要意義。中國堅定倡導並踐行真正的多邊主義，願同東盟和更多志同道合的國家一道，促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，建設更加公正合理的全球治理體系。今年也是萬隆會議召開70周年，我們願同東盟從和平共處邁向命運與共，在推動構建人類命運共同體的偉大事業中走在時代前列、發揮引領作用。



王毅介紹了中國經濟形勢，表示中國正按照黨的二十屆三中全會部署，進一步全面深化改革、推進中國式現代化，將通過打造新質生產力、加快自主創新，推動經濟提質增效，實現高質量、可持續、有韌性發展。中國致力於構建更高水平開放型經濟新體制，開放的大門將越開越大。歡迎東盟各國抓住中國新發展新機遇，攜手實現亞洲現代化、世界現代化。



東盟各國駐華使節表示，東盟－中國全面戰略伙伴關係保持強勁發展勢頭，各領域合作不斷深化，雙方實質性結束自貿區3.0版升級談判，為各自和共同發展注入強勁動能。人文交流取得積極成果，增進了人民相互瞭解和友誼。今年多個東盟國家同中國迎來建交重要年份，期待以此為契機，挖掘雙方經貿投資、互聯互通、數字經濟、綠色轉型、可持續發展等領域合作潛力，繼續辦好“人文交流年”，推動東盟中國關係和雙邊關係邁上新台階。



雙方還就共同關心的問題交換了看法。



東帝汶駐華大使、中國－東盟中心秘書長參加會見。