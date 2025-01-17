胡塞武裝：若加沙不停火將繼續攻擊以色列

中評社北京1月17日電／也門胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞16日表示，如果以色列在19日加沙地帶停火協議生效前仍對加沙地帶進行襲擊，該組織將繼續對以色列發動攻擊。



新華社報導，阿卜杜勒·馬利克·胡塞當天在該組織控制的馬西拉電視台發表講話說，如果以色列在執行停火協議之前繼續“屠殺”和襲擊，胡塞武裝將繼續通過軍事行動支持巴勒斯坦人民。他將密切關注加沙地帶停火協議的執行情況。



阿卜杜勒·馬利克·胡塞說，2023年11月開始，胡塞武裝在紅海和亞丁灣海域對與以色列有關的船隻、美國軍艦和以色列城市等目標發動攻擊，截至目前已使用彈道導彈、巡航導彈、高超音速導彈和攻擊無人機發動了1255次襲擊。



卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德15日宣佈，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已就加沙地帶停火達成協議。巴勒斯坦加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒16日說，停火協議宣佈達成以來，以軍襲擊造成加沙地帶70餘人喪生。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝使用無人機和導彈襲擊紅海和亞丁灣水域目標，要求以色列停止在加沙地帶的軍事行動。2024年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。