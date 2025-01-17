我國全球創新指數排名升至第11位

中評社北京1月17日電／據中國網報導，國務院新聞辦公室1月17日上午舉行新聞發布會，國家統計局局長康義介紹2024年國民經濟運行情況，並答記者問。康義表示，我國全球創新指數2024年排名升到第11位，是十年來創新力提升最快的經濟體之一。我們的研發投入也在持續加大，2024年R＆D經費投入強度達到2.68%，比上年提高0.1個百分點；基礎研究經費增長10.5%，占R＆D經費比重為6.91%。



記者：



過去一年中央高度重視培育新質生產力，各地和各部門作了一系列部署，從數據來看新質生產力推動經濟高質量發展有哪些實效？



康義：



謝謝你的問題。發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要的著力點。2024年，各方面都在積極推動科技創新與產業創新的深度融合，大力推動產業的高端化、智能化、綠色化轉型，促進科技的創造力向社會的生產力轉化，我國新質生產力穩步發展，為高質量發展注入了源源不斷的新動能。具體表現在以下幾個方面：



一是創新能力進一步提升。我們支持全面創新的基礎制度和體系都在加快健全，重大的科技基礎設施體系建設也在不斷地推進，集成電路、人工智能、量子通信、航天航空等領域也取得了新的進展，“嫦娥六號”首次月背采樣，“夢想號”探秘大洋，不斷刷新中國科技的新高度。我國全球創新指數2024年排名升到第11位，是十年來創新力提升最快的經濟體之一。我們的研發投入也在持續加大，2024年R＆D經費投入強度達到2.68%，比上年提高0.1個百分點；基礎研究經費增長10.5%，占R＆D經費比重為6.91%。



二是新興產業在進一步壯大。以高端裝備、人工智能等為代表的新興產業發展態勢向好，產業體系的新支柱正在逐步形成。2024年，規模以上高技術製造業增加值比上年增長8.9%，其中航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業增加值都實現了兩位數增長。新的市場需求也不斷地催生更多高品質的產品供給，2024年，規模以上高技術製造業中，智能消費設備製造行業增加值比上年增長10.9%，其中智能車載設備製造、智能無人飛行器製造等行業增加值分別增長25.1%、53.5%。