陳曉鋒答中評：香港可為國產飛機予金融支持

香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員陳曉鋒（中評社資料圖） 中評社香港1月19日電（記者 段曉魯）日前，國產大型客機C919開通上海虹橋至香港的商業航線，這是C919首條飛往內地以外的航線。香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員陳曉鋒接受中評社訪問，他表示，香港可以積極發揮其在國際金融、貿易和航運中心的優勢，為國產飛機提供更多的融資渠道和市場機會，通過與國際金融機構和航空公司的合作，香港可以為國產飛機提供更加全面的金融支持和市場推廣服務。



陳曉鋒表示，C919開通上海虹橋至香港的商業航線，對香港具有多方面的重要意義。首先，這一航線的開通標誌著C919在地區航線商業運營的正式開端，充分證明瞭其技術的成熟穩定。對於香港而言，這意味著將能夠享受到更加先進、環保、經濟的航空服務，進一步提升了香港的航空服務水平。其次，C919的加入將進一步豐富香港的航線網絡，為旅客提供更多元化的出行選擇。這不僅有助於提升香港的航空樞紐地位，還能夠吸引更多的國際旅客前來香港，促進香港的旅遊和經濟發展。此外，C919的先進技術和舒適度將提升香港航空服務的整體水平，增強香港作為旅遊目的地的吸引力。同時，這一航線的開通也將促進香港與內地的經濟文化交流，加強與世界各地的聯繫，為香港的國際化發展注入新的動力。



陳曉鋒亦表示，C919開通上海虹橋至香港的商業航線，對於香港市民瞭解中國航空業的發展具有積極的推動作用。這一航線的開通讓香港市民有機會親身感受國產大飛機的獨特魅力與舒適體驗，從而更加直觀地瞭解中國航空製造業的進步和發展。隨著C919在香港的成功運營，將有更多的機會和平台向香港市民展示中國航空業的成就和實力。這將有助於提升香港市民對中國航空業的認知度和認同感，進一步推動兩地航空業的交流與合作。